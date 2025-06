Infortunio Dumfries tegola per Chivu | l’olandese salterà Monterrey Inter

L'infortunio di Dumfries rappresenta un duro colpo per l'Inter, minando le speranze di Chivu e della squadra in vista della sfida di Los Angeles contro il Monterrey. Mentre gli aggiornamenti sulla condizione dell'olandese sono ancora in fase di definizione, la notizia si diffonde con preoccupazione tra i tifosi nerazzurri. Resta da scoprire quanto tempo impiegherà Dumfries a tornare in campo e quali saranno le strategie di recupero dell’Inter.

Infortunio Dumfries, si ferma l'olandese: come sta il difensore nerazzurro e quali sono i tempi di recupero. Cristian Chivu si trova già ad affrontare delle difficoltà nella preparazione per la partita di mercoledì notte a Los Angeles contro il Monterrey, poiché dovrà rinunciare a Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'esterno olandese ha manifestato un affaticamento muscolare nell'adduttore durante l'allenamento di oggi, e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Certo è che il difensore salterà sicuramente la partita d'esordio dell' Inter contro i canadesi.

