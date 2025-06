Infortunio Bremer | secondo allenamento all’insegna della continuità per il brasiliano! Ecco come ha lavorato nella seduta odierna

Gleison Bremer prosegue con determinazione il suo percorso di recupero, affrontando il secondo allenamento negli Stati Uniti con costanza e impegno. Dopo le prime sedute, il difensore brasiliano dimostra una notevole continuità nel lavoro, segno di una ripresa positiva in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l’Al-Ain. Ecco come ha lavorato oggi, confermando la sua dedizione e il suo ruolo chiave nel progetto Juventus.

di Marco Baridon Infortunio Bremer: oggi come ieri per il brasiliano! Il secondo allenamento statunitense del numero 3 è all'insegna della continuità. Come appreso da , sono arrivate notizie importanti dall'allenamento odierno della Juve, il secondo negli Stati Uniti in preparazione all' esordio al Mondiale per Club contro l'Al-Ain, previsto per la notte di giovedì 19 alle 3:00 italiane. Una di queste riguarda Gleison Bremer, fermo ai box da ottobre a causa del delicato e pesante infortunio al crociato. Esattamente come ieri, il difensore brasiliano ha svolto il riscaldamento in gruppo, per poi proseguire la seduta in maniera personalizzata.

