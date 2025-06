Infortunio Bremer decisione a sorpresa dello staff medico sul brasiliano | in America non giocherà! Il motivo e il piano di recupero

In un colpo di scena, lo staff medico della Juve ha deciso che Gleison Bremer non scenderà in campo in America, sorprendo tifosi e addetti ai lavori. La decisione si basa su un attento piano di recupero pensato per garantire le massime prestazioni del difensore brasiliano, ancora in fase di riabilitazione dopo il grave infortunio al crociato. Scopriamo insieme il motivo di questa scelta e i prossimi passi del suo percorso di guarigione.

del centrale. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni di Gleison Bremer, difensore della Juve che sta via via ritrovando la condizione migliore dopo una stagione passata a recuperare dal grave infortunio al crociato. Il brasiliano come noto è stato convocato da Tudor per il Mondiale per Club ma in America di fatto non giocherà. L’obiettivo è farlo allenare con il resto della squadra per farlo recuperare al meglio in vista dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, decisione a sorpresa dello staff medico sul brasiliano: in America non giocherà! Il motivo e il piano di recupero

In questa notizia si parla di: bremer - decisione - sorpresa - staff

Convocati Juve per il Mondiale per Club: la decisione ufficiale su Bremer, Milik e Koopmeiners. In tre della Next Gen, si rivedono due ‘volti nuovi’ - La Juventus annuncia i convocati ufficiali per il Mondiale per Club, un momento di grande entusiasmo e attesa per i tifosi.

Mondiale per Club, la Juventus ha presentato la lista dei convocati: la decisione su Bremer e spunta una convocazione a sorpresa; Mondiale per Club, la Juventus ha presentato la lista dei convocati: la decisione su Bremer e spunta una…; I convocati della Juve per il Mondiale per Club: le scelte di Tudor, out Perin. La decisione su Milik e Bremer.

Mondiale per Club, la Juventus ha presentato la lista dei convocati: la decisione su Bremer e spunta una convocazione a sorpresa - La Juventus ha presentato la lista dei convocati per il Mondiale per Club: la decisione su Gleison Bremer. Come scrive informazione.it