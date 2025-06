Infortunati Juventus | arrivano buone notizie su Locatelli! Le ultimissime dal ritiro negli USA anche su Bremer e Milik

In un clima di attesa e speranza, la Juventus riceve ottime notizie sugli infortunati: Manuel Locatelli si avvicina al rientro, mentre aggiornamenti positivi arrivano anche da Bremer e Milik. La squadra bianconera, impegnata nel ritiro negli USA in vista del Mondiale per Club, si prepara con entusiasmo e fiducia. Ecco le ultime novità che potrebbero fare la differenza nella prossima sfida internazionale.

Infortunati Juventus: arrivano buone notizie su Manuel Locatelli! Le ultime dal ritiro negli USA anche su Bremer e Milik La Juventus prosegue la preparazione negli Stati Uniti in vista del debutto al Mondiale per Club, previsto nella notte del 19 giugno alle ore 3:00 italiane contro l’Al-Ain. Dalla seduta odierna emergono aggiornamenti rilevanti sul fronte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunati Juventus: arrivano buone notizie su Locatelli! Le ultimissime dal ritiro negli USA anche su Bremer e Milik

In questa notizia si parla di: negli - juventus - infortunati - arrivano

Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia - Sofia Cantore, talento della Juventus Women, potrebbe trasferirsi negli USA in virtù di un'offerta incredibile, portando a una maxi plusvalenza per il club.

La Juventus ha scelto l'attaccante del futuro: si punta tutto su Gyokeres ? Cifre importanti, ingaggio alto per la macchina da gol che vuole lasciare lo Sporting Lisbona. Questo significa anche una cosa: il futuro di Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Vai su Facebook

Infortunati Juve: novità da Locatelli, su Bremer e Milik...; Juve, da Gatti e Kelly a Cambiaso e Koopmeiners: chi ha più chance e chi meno per l’Udinese; Infortunati Juve, arrivano buone notizie! Gli aggiornamenti.

Infortunati Juve: novità importanti da Bremer, cosa è successo nel primo allenamento negli USA. Mentre Locatelli e Milik…Ultimissime - Infortunati Juve: ci sono aggiornamenti importanti su Bremer, cosa è accaduto nel primo allenamento negli USA. Da juventusnews24.com

Juventus, emergenza infortuni: finalmente arrivano due recuperi tanto attesi - Emergenza infortuni in casa Juventus: ancora indisponibili Milik, Bremer e McKennie. Secondo msn.com