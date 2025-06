Infortunati Juve | Bremer si riscalda col gruppo e lavora a parte Milik parzialmente in gruppo Ma la vera novità arriva da Locatelli! Ultimissime dal West Virginia

In un clima di fermento e attesa, la Juventus si prepara con determinazione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Tra infortuni e ritorni, i progressi di Bremer, Milik e soprattutto Locatelli alimentano l’ottimismo dei tifosi bianconeri. La vera novità arriva dall’ultimo allenamento: scopriamo insieme gli aggiornamenti più freschi, pronti a scrivere il futuro di questa avvincente avventura internazionale!

di Marco Baridon Infortunati Juve: nel secondo allenamento negli USA dei bianconeri arrivano novità significative! Una di queste riguarda Locatelli: il punto. La Juve continua la preparazione negli Stati Uniti per l’esordio al Mondiale per Club, dove affronterà nel primo match l’Al-Ain nella notte del 19 giugno, alle ore 3:00 italiane. In vista di questa sfida arrivano novità importanti dalla seduta odierna dei bianconeri, apprese da . Anzitutto va specificato che Gleison Bremer si è riscaldato con il gruppo, ma poi si è allenato a parte. Replicato, dunque, il programma avviato ieri. Sessione parzialmente in differenziato per Arkadiusz Milik, il quale prosegue la sua tabella di marcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Bremer si riscalda col gruppo e lavora a parte, Milik parzialmente in gruppo. Ma la vera novità arriva da Locatelli! Ultimissime dal West Virginia

