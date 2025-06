Inflazione unc | Bolzano la città più cara al secondo posto Siracusa Arezzo decima

Bolzano, Siracusa e Pistoia si distinguono come le città italiane con l’aumento del costo della vita più marcato, secondo i dati dell’Unione Nazionale Consumatori. La classifica rivela come la crisi economica stia colpendo diverse aree del Paese, influenzando quotidianamente il budget delle famiglie. Scopriamo insieme quali sono le città più care e cosa si cela dietro questi numeri in costante crescita.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Bolzano, Siracusa e Pistoia sono le città d'Italia con il maggior aumento del costo della vita. Sulla base dei dati territoriali dell'inflazione di maggio, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città italiane più care. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. In testa alla graduatoria, Bolzano dove l'inflazione tendenziale pari a +2,3%, la terza maggiore d'Italia ex aequo con altre cittàcome Venezia e Napoli, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 763 euro per una famiglia media. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inflazione, unc: Bolzano la città più cara, al secondo posto Siracusa, Arezzo decima

