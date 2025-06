Inflazione maggio 2025 | indice prezzi al consumo in calo Istat rileva un aumento dell' 1,6% annuo

A maggio 2025, l'inflazione si conferma sotto controllo in Italia, con un lieve calo mensile dello 0,1% e un aumento annuo dell'1,6%. I prezzi dei beni alimentari e di prima necessità continuano ad accelerare, segnando una crescita più sostenuta. Questa dinamica riflette un contesto economico delicato, capace di influenzare le scelte di consumatori e imprese. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

Nel mese di maggio 2025, l' indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,6% su base annua (dal +1,9% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%. Lo rileva l' Istat. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, sono in accelerazione a maggio da +2,6% a +2,7%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto decelerano (da +1,6% a +1,5%). L' inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,3% per l'indice generale e a +1,6% per la componente di fondo.