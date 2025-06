Inflazione la classifica delle città più care d' Italia | Rimini sempre nelle prime posizioni

Scopri quali città italiane sono i veri salassi per il portafoglio dei cittadini. Rimini si conferma tra le più care, ma quali altre metropoli si contendono il podio dell'inflazione? L'ultimo rapporto Istat e l'analisi dell'Unione Nazionale Consumatori svelano una realtà che potrebbe sorprenderti: il costo della vita. Preparati a scoprire se la tua città rientra nella lista delle più onerose d’Italia e come questo fenomeno influisce sulla quotidianità di tutti noi.

L'Istat ha reso noti nella giornata di lunedì (16 maggio) i dati territoriali dell'inflazione di maggio, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it