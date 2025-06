Inflazione ecco le città più care d’Italia | Bergamo nona Bolzano la più costosa

L’inflazione continua a stringere la vita degli italiani, e le città più care si fanno sempre più evidenti. Secondo i dati Istat di maggio, Bolzano si conferma al vertice della classifica, con un aumento dei prezzi che incide pesantemente sul portafoglio dei cittadini. Bergamo, invece, si posiziona al nono posto, dimostrando come il costo della vita si stia alzando ovunque, rendendo il tessuto urbano un palcoscenico delle sfide economiche attuali.

L’ Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di maggio, in base ai quali l’ Unione Nazionale Consumatori stila la classifica delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Bergamo si trova al nono posto della graduatoria. In testa alla classifica Bolzano, dove l’inflazione tendenziale pari a +2,3% – la terza maggiore d’Italia ex aequo con altre città come Venezia e Napoli – si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 763 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Siracusa che, oltre all’inflazione più alta d’Italia (+3%), ha un incremento di spesa annua pari a 695 euro a famiglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it