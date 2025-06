Inflazione cala ma sale carrello spesa

Nonostante l'inflazione abbia rallentato leggermente a maggio, il costo della spesa quotidiana continua ad aumentare. Con un incremento dello 0,1% su base mensile e un saldo annuo dell’1,6%, i consumatori si trovano ad affrontare prezzi più alti nei beni alimentari, per la casa e la cura personale. Ma cosa significa tutto questo per il nostro budget? Scopriamo insieme le dinamiche di un’economia in evoluzione e come proteggere le nostre finanze.

11.15 L'inflazione rallenta. Nel mese di maggio, rileva l'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivitĂ (Nic) al lordo dei tabacchi, registra un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,6% su base annua (dal +1,9% del mese precedente). La stima preliminare era +1,7%. Accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto 'carrello dlla spesa': da +2,6% a +2,7%. Decelerano invece i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto: da +1,6% a +1,5%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: inflazione - carrello - spesa - cala

L’inflazione a maggio si raffredda all’1,7% ma il carrello della spesa vola: +3,1%. Consumatori: “Per gli alimentari rialzo pazzesco” - L'inflazione in Italia scende all'1,7% a maggio, ma il carrello della spesa continua a lievitare. Un incremento del 31% per gli alimentari mette a dura prova le famiglie, che si trovano a fare i conti con prezzi alle stelle nonostante il calo generale.

#BreakingNews: Inflazione. Istat: a maggio cala all’1,7% ma il carrello della spesa vola a +3,1% https://www.ilsole24ore.com/art/inflazione-istat-maggio-cala-all-17percento-ma-carrello-spesa-vola-31percento-AHZEW10 Vai su Facebook

Economia, Istat lima le stime dell'inflazione: a maggio cala all'1,6%, carrello spesa in aumento a +2,7%; Inflazione, Istat: a maggio cala all’1,7% ma il carrello sale ancora (+3,1%); L’inflazione cala in Italia, ma non nel carrello della spesa: in rialzo i prodotti lavorati.

Istat, l'inflazione a maggio cala all'1,6%. Cresce per il carrello della spesa, 2,7% - I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, sono in accelerazione a maggio da +2,6% a +2,7%, mentre quelli dei prodotti ... Segnala ansa.it

L'inflazione a maggio cala all'1,6% - Nel mese di maggio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,6% su ... Scrive msn.com