Inflazione cala all’1,6% a maggio ma per il ‘carrello della spesa’ si sale a 2,7%

L'inflazione in Italia mostra segnali di rallentamento a maggio, con una diminuzione all’1,6% rispetto all’1,9% di aprile. Tuttavia, il panorama del consumo rivela un incremento nel costo del carrello della spesa, che sale a 27 euro, riflettendo le sfide ancora presenti per le famiglie italiane. Mentre i prezzi complessivi si stabilizzano, è importante analizzare come queste dinamiche influenzino la quotidianità e il potere d'acquisto.

(Adnkronos) – L’inflazione cala all’1,6% a maggio 2025 dall’1,9% di aprile. Lo rileva l'Istat spiegando che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell'1,6% su base annua: la stima preliminare era +1,7%. In accelerazione invece il cosiddetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

