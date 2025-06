Inflazione all’1,6% in maggio ma per il carrello della spesa si sale a 2,7%

L'inflazione di maggio si stabilizza all'1,6%, leggermente in calo rispetto all'1,7% iniziale, confermando una decelerazione rispetto ad aprile. Tuttavia, il “carrello della spesa” continua a salire, con un incremento che tocca il 27%, un dato che preoccupa le famiglie italiane già alle prese con il caro vita. Ma cosa significa davvero per il quotidiano delle persone?

Limatura, da parte dell'Istat, per l'inflazione di maggio che, nella seconda stima viene indicata all'1,6%, a fronte dell'1,7% della prima lettura. Il dato segna una decelerazione rispetto ad aprile quando il carovita si attestava all'1,9% ma per i cittadini cambia poco. Anche perchĂ© il sotto indice noto come "carrello della spesa", che include solo beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, registra invece un aumento da 2,6 a 2,7%. L'inflazione acquisita per il 2025 (ovvero il dato che si avrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle da qui a dicembre) è pari all' 1,3%.