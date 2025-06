Inflazione a maggio 2025 | Bolzano Napoli e Venezia al top secondo l' Istat

A maggio 2025, l'inflazione si conferma un fenomeno dinamico e variegato in Italia, con Bolzano, Napoli e Venezia in testa alla classifica dei rincari, tutte con +2,3%. Mentre alcune città registrano aumenti più moderati, altre mostrano tendenze più marcate. Questi dati sottolineano come il costo della vita continui a evolversi in modo differenziato sul territorio nazionale. A maggio 2025, la…

Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti a maggio l'inflazione più elevata si osserva a Bolzano, a Napoli e a Venezia (+2,3% tutte e tre) seguite da Padova (+2,2%); la più contenuta si registra a Firenze (+1,0%), ad Aosta (+0,9%) e a Parma (+0,8%). Lo rileva l' Istat ricordando che la media nazionale a maggio è dell'1,6% in calo dall'1,9% di aprile. A maggio 2025 la crescita tendenziale dei prezzi al consumo è più alta di quella nazionale nel Sud (in rallentamento da +2,0% a +1,9%), è uguale a quella nazionale nel Nord-Est (da +1,9%) e nel Centro (da +1,8%), mentre risulta inferiore nelle Isole (in rallentamento da +1,7% a +1,5%) e nel Nord-Ovest (da +1,8% a +1,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inflazione a maggio 2025: Bolzano, Napoli e Venezia al top secondo l'Istat

