Infiorata di Itri | tutto pronto per la terza edizione

Preparati a immergerti in un tripudio di colori e profumi: l’Infiorata di Itri torna con la sua terza edizione, celebrando il Corpus Domini come solo questa tradizione sa fare. Un’occasione unica per scoprire tappeti floreali mozzafiato, frutto della creatività e dell’impegno di artisti e volontari. Non perdere questa meraviglia!

In occasione del Corpus Domini, torna per la sua terza edizione l’Infiorata di Itri. Grande è la collaborazione per la realizzazione dei tappeti colorati realizzati con fiori e altro materiale naturale, infatti la manifestazione è organizzata dall’Associazione Filippo II - Contrada Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Infiorata di Itri: tutto pronto per la terza edizione

In questa notizia si parla di: infiorata - itri - terza - edizione

Infiorata di Itri: tutto pronto per la terza edizione; DOMENICA A ITRI LA 25ESIMA EDIZIONE DELL’INFIORATA, TUTTI I PROTAGONISTI.

Infiorata di Itri: tutto pronto per la terza edizione - In occasione del Corpus Domini, torna per la sua terza edizione l’Infiorata di Itri. Segnala latinatoday.it

Torna l’Infiorata a Fondi: l’arte dei fiori in onore del Corpus Domini - Torna l'Infiorata a Fondi per il Corpus Domini 2025, con la partecipazione di numerose associazioni locali. Si legge su latinaquotidiano.it