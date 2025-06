Infiltrazioni e allagamenti in alcune strutture sanitarie a Vignola Sassuolo Formigine Modena e Castelfranco

Le intense piogge di oggi hanno provocato infiltrazioni e allagamenti in alcune strutture sanitarie di Vignola, Sassuolo, Formigine, Modena e Castelfranco. Nonostante i disagi, il tempestivo intervento del Servizio tecnico dell’Azienda USL di Modena ha assicurato la continuità dei servizi essenziali. Ad ora, le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, ma si lavora per garantire un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Il maltempo che ha colpito il modenese nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, ha causato disagi anche in diverse strutture sanitarie. Il pronto intervento del Servizio tecnico dell’Azienda USL di Modena ha garantito la prosecuzione dei servizi, che non hanno quindi subito interruzioni. Ad ora. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Infiltrazioni e allagamenti in alcune strutture sanitarie a Vignola, Sassuolo, Formigine, Modena e Castelfranco

In questa notizia si parla di: strutture - sanitarie - modena - infiltrazioni

