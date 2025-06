Infermiere derubato all’ospedale Valduce | fermato irregolare con numerosi alias

Un episodio che scuote la comunità di Como: un infermiere, vittima di un furto in ospedale, si trova ora coinvolto in un caso complicato. Un uomo di 48 anni, senza documenti e con numerosi alias, è stato arrestato per furto aggravato. La sua presenza irregolare e i precedenti rendono questa vicenda ancora più intricata, evidenziando le sfide nella gestione della sicurezza negli ambienti sanitari. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Un uomo di 48 anni, di origine tunisina e senza documenti regolari, è stato arrestato ieri mattina dalla polizia di stato di Como per furto aggravato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, era stato segnalato all'ospedale Valduce per aver rubato il portafogli a un.

