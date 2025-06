IndyCar Kirkwood si conferma anche su ovale a Gateway

Kyle Kirkwood si conferma un talento emergente dell’IndyCar, conquistando la sua prima vittoria su ovale a Gateway. Dopo aver brillato a Detroit, l’americano di Andretti Global dimostra di saper dominare anche le sfide più impegnative, grazie a una strategia impeccabile e una concentrazione d’acciaio. La sua vittoria apre nuove prospettive per il campionato 2025, lasciando il pubblico entusiasta e ansioso di scoprire cosa riserverà il futuro.

Kyle Kirkwood si sblocca su ovale e vince a Gateway nella NTT IndyCar Series. Il portacolori di Andretti Global festeggia per la prima volta all'esterno di un tracciato cittadino a due settimane dalla seconda affermazione del 2025 in quel di Detroit. L'americano non ha sbagliato nulla, soprattutto nel finale. La strategia è stata importantissima nelle ultime fasi dell'evento, Pato O'Ward (McLaren #5) e Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing #21) hanno dovuto accontentarsi della seconda e della terza piazza all'arrivo. Diverse le bandiere gialle che hanno interrotto il tradizionale appuntamento nello Stato dell'Illinois.

