Indovinelli e prove da superare con l' escape room di Geronimo Stilton

Sabato 21 e domenica 22 giugno, preparatevi a immergervi in un’avventura unica al Centro Le Maioliche di Faenza! L’escape room di Geronimo Stilton vi sfida a risolvere indovinelli e superare prove impegnative per salvare il suo tesoro più prezioso: il formaggio d’oro. Un’occasione irresistibile per adulti e bambini di vivere una straordinaria avventura e mettere alla prova ingegno e spirito di squadra. Non lasciatevi sfuggire questa stratopica missione!

Sabato 21 e domenica 22 giugno è in programma una super missione al Centro Le Maioliche di Faenza. Un'occasione per vivere l’avventura dell’escape room "più stratopica che ci sia": aiutare Geronimo Stilton, risolvere gli indizi e trovare il formaggio d’oro. Il topo giornalista più famoso del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Indovinelli e prove da superare con l'escape room di Geronimo Stilton

In questa notizia si parla di: escape - room - geronimo - stilton

Le escape room didattiche sbarcano a Udine: 935 studenti coinvolti - Le escape room didattiche arrivano a Udine, coinvolgendo 935 studenti. Il progetto LV8-Missione Futuro di Next-Level, finanziato da Fondazione Vodafone, dimostra che imparare può essere un gioco avvincente.

Indovinelli e prove da superare con l'escape room di Geronimo Stilton; Rimini, Le Befane: week end con Geronimo Stilton; Geronimo Stilton, nuova collana con grafica rinnovata.