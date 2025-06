Indizio sul rinvio del playout | la Sampdoria non parte per il ritiro

L’incertezza avvolge il destino della Sampdoria: il ritiro programmato salta e cresce la possibilità di un rinvio del decisivo playout contro la Salernitana. Questa sfida infinita, tra tensioni e in attesa di decisioni ufficiali, mette in discussione la conclusione del campionato e il futuro dei blucerchiati. Il calcio si fa sempre più imprevedibile, lasciando tifosi e addetti ai lavori in sospeso. La suspense si intensifica: cosa riserverà il prossimo capitolo di questa battaglia?

