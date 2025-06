India il crollo di un ponte su un fiume provoca morti e dispersi | il video dei soccorsi

Un tragico incidente scuote l'India: un ponte di ferro crolla su un fiume, causando morti e dispersi in una nota località turistica del Maharashtra. Le immagini dei soccorsi mostrano la determinazione degli operatori nel tentativo di salvare le vittime intrappolate. La tragedia mette in evidenza la fragilità delle infrastrutture e l’urgenza di interventi più sicuri. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

In India, almeno due persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite dopo il crollo di un ponte di ferro su un fiume, in una popolare località turistica nella regione occidentale del Maharashtra. Le immagini mostrano le operazioni di soccorso in corso sul posto, per aiutare a tirare fuori dall'acqua le persone rimaste intrappolate sotto il ponte crollato. Almeno sei persone sono state ricoverate in condizioni critiche, ha scritto il primo ministro Devendra Fadnavis su X. I media locali hanno riferito che decine di turisti si trovavano sul ponte quando è crollato, facendo precipitare molti nel fiume in piena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, il crollo di un ponte su un fiume provoca morti e dispersi: il video dei soccorsi

