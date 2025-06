Incredibile in Camerun | rigore generoso i calciatori si siedono a terra

Un episodio incredibile in Camerun scuote il mondo del calcio: durante la partita tra Yafoot e Apejes de Mfou, i calciatori del Yafoot protestano con veemenza, sedendosi a terra in segno di disapprovazione per un rigore ritenuto generoso. La scena, che ha fatto il giro del web, solleva interrogativi sulla sportività e le emozioni intense che caratterizzano questo appassionante campionato di Serie B camerunese. Guarda il video e lasciati coinvolgere da questa particolare inversione di tendenza.

