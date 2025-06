Incontro e via libera | così prendono Pio Esposito

Nel panorama dei giovani talenti italiani pronti al grande salto, Francesco Pio Esposito si distingue come una stella in ascesa. Attaccante classe 2005 di proprietà dell’Inter, ha già lasciato il segno nella Serie B con lo Spezia, dimostrando talento e maturità sorprendenti. Con 19 reti in 40 partite, il suo cammino promette grandi traguardi: l’Italia intera attende il suo prossimo passo, e il futuro non può che essere brillante.

Nel panorama dei giovani talenti italiani pronti al salto di qualità, il nome di Francesco Pio Esposito occupa ormai stabilmente un posto in prima fila. Attaccante classe 2005, di proprietà dell' Inter, il centravanti ha incantato la Serie B nell'ultima stagione con la maglia dello Spezia, conquistando pubblico e addetti ai lavori con una continuità che ha pochi precedenti per un giocatore della sua età. I numeri parlano chiaro: 19 reti in 40 presenze complessive, distribuite tra campionato, Coppa Italia e playoff, a cui si aggiungono 3 assist e oltre 3.100 minuti disputati. Esposito è un attaccante moderno, potente fisicamente ma con un repertorio tecnico ampio, capace di legare il gioco, attaccare la profondità e risultare decisivo nell'area di rigore.

