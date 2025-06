Incontinenza urinaria tornano le visite uro-ginecologiche gratuite all’ospedale del Valdarno

Torna l’appuntamento annuale con le visite uro-ginecologiche gratuite all’Ospedale del Valdarno, in occasione della “Giornata Nazionale dell’Incontinenza Urinaria”. Lunedì 23 giugno, presso l’Urologia dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, professionisti qualificati offriranno screening e consulenze gratuite per sensibilizzare e supportare chi affronta questa condizione. Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute e combattere lo stigma legato all’incontinenza.

