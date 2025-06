incidenti e danneggiamenti denunciati tre ubriachi

Tre uomini ubriachi alla guida, tra cui un indiano di 43 anni, un tolentinate di 59 e un inglese di 50, sono stati denunciati dai Carabinieri di Macerata e Tolentino. L’incidente più grave ha coinvolto il residente a Tolentino, che ha perso il controllo della sua Alfa 147, finendo fuori strada e ferendosi. La scoperta della positività al test alcolemico ha ulteriormente complicato la situazione, evidenziando i rischi di comportamenti irresponsabili sulla strada.

Incidenti e danneggiamenti causati da ubriachi al volante: tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri delle Compagnie di Macerata e Tolentino. Si tratta di un indiano di 43 anni, un tolentinate di 59 e un inglese di 50. L'indiano, residente a Tolentino, ha perso il controllo della sua Alfa 147, è uscito di strada ed è rimasto ferito. È stato portato al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso, e così è venuto fuori che era positivo agli oppiacei, oltre ad avere un tasso alcolemico pari a 1,35 grammilitro, quasi tre volte sopra il lecito. L'uomo, a cui è stata ritirata la patente, è stato segnalato alla prefettura per l'uso di stupefacenti, e denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe.