Incidente sulla Statale 16 | tir si schianta contro guardrail a San Giorgio

Un incidente sulla Statale 16 a San Giorgio ha trasformato il pomeriggio di lunedì 16 giugno in un caos totale. Un tir, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro il guardrail, provocando ingorghi e rallentamenti lungo la trafficata strada. La scena ha attirato l'attenzione di molti pendolari e forze dell'ordine, mentre si cerca di ripristinare la normalità. La sicurezza stradale resta una priorità, e seguiranno aggiornamenti sulle cause e i provvedimenti adottati.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 16 giugno sulla Statale 16 in direzione sud, all'altezza di San Giorgio. Un tir, per cause non ancora conosciute, si è scontrato con un guardrail. Notevoli i disagi alla circolazione, con una lunga coda che si è formata sulla Statale.

In questa notizia si parla di: statale - incidente - guardrail - giorgio

