Incidente sulla statale 16 a Polignano | chiusa la carreggiata in direzione nord

Un incidente sulla statale 16 a Polignano ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord, creando disagi e code lungo l'arteria. La circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria al km 835,500 e rientro al km 834,000. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a mantenere la calma, poiché la situazione si sta rapidamente sistemando. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

