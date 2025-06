Incidente sulla Flaminia, 86enne muore dopo essersi ribaltato al volante di un'auto.

Un tragico incidente sulla via Flaminia ha spezzato la vita di Guido Bertozzi, 86 anni, vittima di un terribile ribaltamento. L’incidente, avvenuto alle 17:30 di domenica 15 giugno a Rignano Flaminio, ha lasciato tutti senza parole, rendendo ancora più dolorosa una giornata già segnata dalla perdita. La cronaca ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e quanto sia fondamentale la massima prudenza alla guida, perché ogni secondo può cambiare tutto.

