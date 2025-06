Incidente sul lavoro nel salernitano | operaio con trauma cranico dopo caduta da impalcatura

Un incidente drammatico scuote il Salernitano: un operaio cade da un’impalcatura e si frattura il cranio, lasciando tutti senza parole. In un cantiere nel parco nazionale del Cilento, la sicurezza si fa ancora più urgente quando una semplice operazione di lavoro si trasforma in una tragedia. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale il rispetto delle norme di protezione. Seguiranno aggiornamenti sulla gravità delle condizioni e sulle indagini in corso.

Grave incidente nel pomeriggio di oggi in un cantiere edile a Sacco, in provincia di Salerno, nel parco nazionale del Cilento. Un operaio è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura durante alcune operazioni di lavoro. Grave incidente sul lavoro nel salernitano: operaio con trauma cranico dopo caduta da impalcatura Stando alle prime . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sul lavoro nel salernitano: operaio con trauma cranico dopo caduta da impalcatura

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - operaio - salernitano

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Grave incidente a #Sacco dove un operaio è caduto mentre si trovava a lavoro in un cantiere edile privato. Vista la gravità delle sue condizioni ne è stato disposto il trasferimento in ospedale a #Napoli Vai su Facebook

Cade da una scala, morto operaio edile nel Salernitano; Incidente sul lavoro, muore operaio nel Salernitano; Operaio di 35 anni morto nel Salernitano: schiacciato da un camion mentre lavorava.

Operaio cade da impalcatura a Sacco (Salerno), è grave - Un operaio è stato ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente sul lavoro a Sacco (Salerno): è caduto da una impalcatura mentre era in un cantiere ... Secondo fanpage.it

Operaio precipita da un’impalcatura a Sacco. Trasportato in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno - Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Sacco, dove un operaio di 48 anni, dipendente di una ditta edile con sede a Piaggine, è caduto da un’impalcatura mentre operava all’interno di un ca ... Da ondanews.it