Incidente sul lavoro a Sacco | operaio in gravi condizioni in ospedale

Un grave incidente sul lavoro scuote Sacco: un operaio è caduto da un'altezza considerevole in un cantiere edile privato, perdendo conoscenza dopo aver battuto la testa. La scena, che si è svolta intorno alle 14, ha richiesto l'intervento immediato dell'elicottero di soccorso, che ha evacuato il ferito in condizioni critiche. La sicurezza nei luoghi di lavoro resta una priorità, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

