Incidente sul lavoro a Chieri | cade il cancello del parcheggio del centro commerciale uomo ferito e portato in ospedale

Un incidente sul lavoro scuote Chieri: un uomo è rimasto ferito dopo il crollo di un cancello nel parcheggio del centro commerciale “La Filanda”. La sera di sabato 14 giugno, mentre si concludeva la giornata, un imprevisto ha messo in allerta i presenti. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. La sicurezza sul lavoro resta una priorità da rafforzare.

Incidente sul lavoro a Chieri, nella serata di sabato 14 giugno 2025. Al centro commerciale “La Filanda” di viale Fasano, dove ha sede il supermercato Carrefour, un uomo è rimasto ferito intorno alle 21, mentre erano in corso le operazioni per la chiusura serale del parcheggio sotterraneo. Per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente sul lavoro a Chieri: cade il cancello del parcheggio del centro commerciale, uomo ferito e portato in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - chieri - parcheggio

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

L'inversione del senso unico in via de Gasperi a #Chieri provoca nelle ore di punta code chilometriche lungo via bogino che arrivano fino alla rotonda di porta gialdo. Gli automobilisti sono inviperiti. Il servizio sul Corriere che sarà in #edicola e in #digitale da v Vai su Facebook

Incidente sul lavoro a Chieri: cade il cancello del parcheggio del centro commerciale, uomo ferito e portato in ospedale; Chieri. L'incidente nel parcheggio è finto. La polizia locale denuncia una donna per tentata truffa alle assicurazioni; Truffe a Chieri, raggiro con la tecnica del falso incidente: due arrestati nel parcheggio del supermercato.

Incidente sul lavoro a Chieri: cade il cancello del parcheggio del centro commerciale, uomo ferito e portato in ospedale - Al centro commerciale “La Filanda” di viale Fasano, dove ha sede il supermercato Carrefour, un uomo è rimasto ferito intorno alle ... Da torinotoday.it