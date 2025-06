Incidente sul lavoro 36enne schiacciato da un pancale

Un grave incidente sul lavoro scuote Castelfiorentino: un uomo di 36 anni rimane schiacciato da un pancale, riportando una frattura alla gamba. La scena, che si è svolta questa mattina all’interno di una ditta di via Lucardese, ha richiesto interventi immediati dei soccorsi. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di prevenire tragedie simili in futuro.

Castelfiorentino (Firenze), 16 giugno 2025 - Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 16 giugno, a Castelfiorentino. Un uomo di 36 anni ha riportato una frattura alla gamba perchĂ©, a quanto appreso, è rimasto schiacciato da un pancale. L’incidente è avvenuto nella mattinata all’interno di una ditta in via Lucardese. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto la centrale operativa del 118, allertata poco prima delle 11.30, ha inviato l’automedica e un'ambulanza della Croce rossa italiana di Certaldo. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Medicina del lavoro della Asl Toscana centro effettuare tutte le verifiche e ricostruire la dinamica dell’infortunio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sul lavoro, 36enne schiacciato da un pancale

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - schiacciato - pancale

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Incidente sul lavoro, 36enne schiacciato da un pancale; Incidente al supermercato. Operaio alla guida del muletto schiacciato da un pancale; Muore schiacciato da un bancale di finestre: la vittima è un operaio di 25 anni.

Incidente al supermercato. Operaio alla guida del muletto schiacciato da un pancale - È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per portarlo a Siena: non è in pericolo. Lo riporta msn.com

Incidente sul lavoro a Tito Scalo: è morto l'operaio - E' deceduto all'ospedale di potenza, dove era ricoverato, Ferdinando Roma, l'operaio 35 enne di Pignola rimasto gravemente ferito lunedì scorso in seguito a un incidente verificatosi alla Patrone e Mo ... Da rainews.it