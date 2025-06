Incidente stradale in via Consolare Pompea muore un pedone di 88 anni centrato da una moto

Tragedia nelle strade di Messina: un incidente mortale in via Consolare Pompea ha portato alla perdita di Mario Trovato, 88 anni, investito da una moto. Nonostante i tempestivi soccorsi, le ferite sono risultate troppo gravi. La comunità si stringe intorno alla famiglia e si interroga sulle cause di un episodio che sottolinea ancora una volta l'urgenza di maggiore sicurezza sulle nostre strade.

Ancora un incidente mortale nelle strade di Messina. Un pedone travolto da un motociclo ieri sera in via Consolare Pompea è morto all'ospedale Papardo. Non ce l'ha fatta nonostante i soccorsi Mario Trovato, 88 anni. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. A bordo della moto un uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incidente stradale in via Consolare Pompea, muore un pedone di 88 anni centrato da una moto

