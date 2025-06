Incidente stradale finisce nel fiume Nera con l’autovettura | estratto dai vigili del fuoco

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Narni, quando un uomo di 50 anni ha perso il controllo della sua auto, finendo nel fiume Nera. I vigili del fuoco del comando di Terni sono intervenuti tempestivamente per estrarre il veicolo dal fiume e trarre in salvo il conducente. Una scena che ricorda come la sicurezza stradale sia un impegno quotidiano e fondamentale.

Un incidente autonomo si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, nel territorio di Narni. Un uomo di cinquant’anni ha perso il controllo della propria auto finendo in una scarpata e successivamente nel fiume Nera. I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, dopo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Incidente stradale, finisce nel fiume Nera con l’autovettura: estratto dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: incidente - fiume - nera - vigili

Incidente in Ossola, due persone cadute nel fiume alle Marmitte dei Giganti - Oggi, domenica 25 maggio, un incidente in Ossola ha coinvolto due persone cadute nel fiume Toce, nelle Marmitte dei Giganti tra Premia e Baceno.

#CintoCaomaggiore – Scontro tra moto e autocarro: ferito un 18enne Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto attorno alle 12.30 a Cinto Caomaggiore, in via Roma, all'intersezione con via Venezia. Il centauro, V.M., classe 2006 e reside Vai su Facebook

Esce di strada, l’auto finisce nel fiume Nera: “ripescato” dai vigili del fuoco; Incidente stradale, finisce nel fiume Nera con l’autovettura: estratto dai vigili del fuoco; Narni. Finisce con l’auto nel Nera. Salvato dai vigili del fuoco.

Vigili del fuoco morti nel fiume, recuperati i due corpi dopo 70 ore grazie a un elicottero - la prima per operazioni a bordo del fiume da parte delle squadre specializzate del Soccorso alpino e la seconda per consentire la calata dall’alto da parte di due gruppi operativi dei Vigili del ... Come scrive repubblica.it

Raduno di supercar si trasforma in tragedia, Ferrari da 300mila euro giù nel fiume: morta una coppia - La Ferrari nera è andata completamente distrutta come dimostrano le foto scattate dai Vigili del Fuoco dopo aver estratto le vittime dell’incidente stradale. Segnala fanpage.it