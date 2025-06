Incidente stradale carico di bottiglie d’acqua si riversano in strada | disagi per la circolazione sull’autostrada del Sole

Un incidente lungo l’autostrada del Sole ha causato una scena inattesa: un veicolo si è ribaltato, riversando sulle corsie un carico di bottiglie d’acqua, creando disagi e rischi per la circolazione. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 16 agosto vicino all’uscita di Attigliano, ha richiesto interventi immediati delle forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza e permettere la rimozione del carico.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso del pomeriggio di oggi – lunedì 16 agosto – in prossimità dell'uscita per Attigliano dell'autostrada del Sole. Intorno alle 17:30 la segnalazione è arrivata alla sala operativa della polizia stradale. Le pattuglie del comando di Orvieto in.

