Incidente stradale auto ribaltata nel centro di Montefranco | uomo estratto dai vigili del fuoco

Sei di fronte a una scena di emergenza che ha scosso il cuore di Montefranco: un'auto ribaltata nel centro storico, con un uomo estratto dai vigili del fuoco. L'intervento rapido e professionale ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta l'importanza della prontezza in situazioni critiche. La vicenda sottolinea quanto sia cruciale conoscere le norme di sicurezza e mantenere la calma di fronte alle emergenze.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel centro storico di Montefranco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della mattinata di oggi – lunedì 16 giugno – per soccorrere un anziano che si era ribaltato con la propria auto. Giunti sul posto hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Incidente stradale, auto ribaltata nel centro di Montefranco: uomo estratto dai vigili del fuoco

