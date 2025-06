Incidente in tangenziale a Rivoli | auto prende fuoco mentre è in marcia forti problemi di traffico

Un incidente incredibile sulla tangenziale di Rivoli: un'auto ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva la corsia in direzione nord. La scena, tra gli svincoli Allamano e IV Novembre, ha causato forti problemi di traffico e panico tra i automobilisti. Fortunatamente, il conducente è riuscito a dare l'allarme in tempo e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente. La vicenda evidenzia quanto possa essere imprevedibile la sicurezza sulle strade e l'importanza di restare sempre vigili alla guida.

Un'auto che viaggiava in tangenziale in direzione nord Milano-Aosta ha improvvisamente preso fuoco nella notte di oggi, luned√¨ 16 giugno 2025, nel tratto tra gli svincoli Allamano e IV Novembre a Rivoli. Il conducente √® riuscito a dare l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Rivoli: auto prende fuoco mentre √® in marcia, forti problemi di traffico

