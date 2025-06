Incidente in moto fatale l' impatto contro un muro | morto 41enne

Un tragico incidente ha sconvolto Vasto domenica pomeriggio, quando un motociclista di 41 anni, originario di San Giovanni Rotondo, ha perso la vita in un impatto fatale contro un muro sul viadotto Histonium. La sua Yamaha si è schiantata in modo improvviso, lasciando la comunità senza parole. Questo drammatico evento ci ricorda quanto la sicurezza in strada sia una priorità fondamentale e quanto sia importante guidare con attenzione e responsabilità.

Un motociclista 41enne originario di San Giovanni Rotondo √® deceduto nel pomeriggio di domenica 15 giugno in un drammatico incidente verificatosi sul¬†viadotto Histonium di Vasto. Il centauro a bordo di una¬†Yamaha, ha terminato la corsa contro uno dei muri perimetrali dell‚Äôex poligono di tiro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ¬© Foggiatoday.it - Incidente in moto, fatale l'impatto contro un muro: morto 41enne

