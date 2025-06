Incidente in moto a Maratea | muore motociclista campano di 47 anni

Tragedia sulla splendida costa di Maratea: un motociclista campano di 47 anni perde la vita in un incidente lungo la Statale 18. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulle cause di questo drammatico evento. Mettendo in luce le sfide della sicurezza sulle strade italiane, questa vicenda ci ricorda quanto sia importante mantenere attenzione e prudenza durante ogni viaggio. La vicenda di Marco Grimaldi ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Marco Grimaldi, 47 anni, residente a Polla, in provincia di Salerno, ha perso la vita sabato sera in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 18, in località Castrocucco, nel territorio di Maratea, in provincia di Potenza.

