Incidente in A23 | camion frigo sfonda il guardrail e finisce nel vigneto

Stamane, un incidente spettacolare ha coinvolto un camion frigo sull'autostrada A23 "Alpe-Adria", creando scompiglio tra le prime luci dell'alba. Il veicolo, sfondando il guardrail, è finito in un vigneto, provocando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti. La dinamica dell'incidente solleva domande sulla sicurezza e sulle cause che hanno portato a questo sinistro singolare, aprendo uno spiraglio di riflessione su come prevenire simili episodi in futuro.

Incidente all'alba di oggi sull'autostrada A23 "Alpe-Adria", in direzione Tarvisio, che ha visto coinvolto un camion. L'allarme è scattato intorno alle ore 5 e 40 al chilometro 3+300, nel tratto compreso tra i caselli di Palmanova e Udine Sud, nel territorio del comune di Santa Maria la Longa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Incidente in A23: camion frigo sfonda il guardrail e finisce nel vigneto

