Incidente in A1 8 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza

Sulla A1, un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza sta causando otto chilometri di coda in direzione Bologna. Stamattina, intorno alle 10, si è verificato un sinistro che ha bloccato parzialmente la carreggiata, creando notevoli disagi agli automobilisti. Autostrade per l’Italia suggerisce di entrare a Fidenza per chi viaggia verso Bologna, ma la situazione resta complessa. Ecco tutti gli aggiornamenti e le alternative per affrontare al meglio questa giornata di traffico intenso.

Incidente in A1 e otto chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Il sinistro si è verificato stamattina intorno alle 10. Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a Fidenza, per chi va in direzione Bologna. Notevoli i disagi per gli automobilisti anche in.

Incidente tra 4 auto della polizia sull'A1 a Fidenza, diversi feriti e lunghe code - Un incidente tra quattro auto della polizia sulla A1, nei pressi di Fidenza, ha provocato diversi feriti e lunghe code.

+++VIABILITA'++ 11 giugno 2025 - ore 12.20: il traffico è bloccato in A22 del Brennero tra Carpi e Campogalliano in direzione Modena, a causa di un incidente; in A1 viene segnalata una coda di 7 chilometri, sempre per incidente, tra Fidenza e Fiorenzuola, v Vai su Facebook

