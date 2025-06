Incidente durante il trucco di come addestrare il tuo drago | l’attore hiccup con ferita al mento

Durante le riprese del remake live-action di "How to Train Your Dragon", un episodio cruciale ha coinvolto l'attore Hiccup, interpretato da un attore sorprendente. Durante il trucco, si è verificato un incidente che gli ha provocato una ferita al mento, mettendo in evidenza i rischi insiti nei processi di produzione cinematografica innovativi e complessi. Questo evento sottolinea quanto sia fondamentale mantenere elevati standard di sicurezza per garantire la riuscita di progetti ambiziosi come questo.

Il processo di realizzazione di un film richiede spesso l'impiego di effetti pratici e tecniche innovative per garantire un'alta fedeltĂ visiva e coinvolgimento emotivo. Un esempio recente riguarda le riprese del remake live-action di "How to Train Your Dragon" (2025), diretto da Dean DeBlois, che si distingue per l'uso intensivo di effetti pratici e scenografie dettagliate. Tra gli episodi piĂą significativi durante le riprese, si evidenzia un incidente che ha coinvolto l'attore Mason Thames, interpretante Hiccup, in una scena d'azione con un drago artificiale.

