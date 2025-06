Incidente domestico a Lombardore | anziano cade dal tetto di casa ma si rialza pressoché illeso

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è concluso fortunatamente con un lieto fine. Domenica 15 giugno 2025, in via San Benigno a Lombardore, un anziano di 85 anni è caduto dal tetto mentre eseguiva dei lavori, ma si è rialzato da solo, praticamente illeso. I sanitari intervenuti hanno confermato che la sua prognosi è positiva, dimostrando ancora una volta quanto la prontezza e la fortuna possano fare la differenza.

Allarme nella giornata di ieri, domenica 15 giugno 2025, in via San Benigno a Lombardore dove un italiano di 85 anni è caduto da un trabattello su cui si trovava per eseguire lavori sul tetto di casa propria. L'anziano si è immediatamente alzato in modo autonomo, pressoché illeso. I sanitari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it