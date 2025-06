Incidente aereo India l’ultimo selfie della famiglia Joshi prima dello schianto il volo per Londra per iniziare una nuova vita

Un tragico addio prima del destino fatale: l'ultimo selfie della famiglia Joshi, sognando una nuova vita a Londra, testimonia la loro speranza e il desiderio di un futuro migliore. Madre, padre e tre piccoli sorridenti pronti a partire, ignari del dolore che li avrebbe attesi. Tra le oltre 300 vittime di questo incidente, il loro sogno si è infranto in un istante, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi li conosceva.

Madre, padre e 3 figli piccoli, sorridenti, immortalati nell'ultimo selfie prima del tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita. L'arrivo a Londra rappresentava il cambio vita Il dottor Pratik Joshi, sua moglie, la dottoressa Komi Vyas, e i loro 3 bambini sono 5 delle oltre 300 vittim.

