Incidente ad Acilia | operaio resta gravemente ferito colpito da fioriera caduta dal quarto piano

Un grave incidente scuote Acilia: un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito dopo che una fioriera caduta dal quarto piano lo ha colpito durante un lavoro in via di Dragoncello. La scena, drammatica e inaspettata, evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di controlli più rigorosi. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità romana.

Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, mentre stava lavorando in via di Dragoncello ad Acilia, Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

