Incidente A22 muore l' ex promessa del tennis Tobias Tappeiner Da giovane sfidò Sinner

Tragedia sull’autostrada A22 del Brennero: Tobias Tappeiner, ex promessa del tennis e giovane rivale di Jannik Sinner, ha perso la vita in un incidente frontale avvenuto mentre imboccava contromano la corsia sud. La sua scomparsa sconvolge il mondo dello sport e non solo, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva e ammirava. La vicenda solleva ancora una volta riflessioni sulla sicurezza stradale e l’importanza di prevenire simili tragedie.

AGI - L'automobilista morto ieri mattina in un frontale contro un'altra auto sulla corsia sud dell' autostrada A22 del Brennero, imboccata contromano, è Tobias Tappeiner di 24 anni, promessa del tennis che è stato rivale dell'attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner. L'incidente si è verificato alle prime luci del giorno di ieri. L' autovettura guidata dal giovane si è scontrata frontalmente con il furgone di una famiglia altoatesina di Varna in viaggio verso una vacanza al mare. Cosa faceva Tobias Tappeiner. Tappeiner viveva a San Paolo ed era maestro di tennis presso la scuola tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano dove giocava in serie B1.

In questa notizia si parla di: sinner - giovane - incidente - muore

