Incidente a Torino Santa Rita | scontro tra furgone e scooter all' incrocio centauro in condizioni gravi

Un episodio drammatico scuote Torino questa mattina: un grave incidente all’incrocio tra via Gorizia e via Negri, dove un furgone e uno scooter si sono scontrati violentemente. Il centauro, rimasto ferito in modo serio, è stato immediatamente portato in ospedale, lasciando la città in ansia. La dinamica dell’incidente e le sue conseguenze stanno facendo il giro dei media locali, mentre le autorità indagano per ricostruire l’accaduto e garantire sicurezza sulle strade.

Un brutto incidente è avvenuto nella mattinata di oggi. lunedì 16 giugno 2025, all'incrocio tra via Gorizia e via Negri a Torino. A scontrarsi sono stati un furgone e uno scooter, con il centauro che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto. Le sue condizioni sarebbero critiche.

In questa notizia si parla di: incidente - torino - furgone - scooter

