Inchiesta Beic a Milano chiesto il processo per gli architetti Stefano Boeri Cino Zucchi e altri 4 indagati

Un’ombra si proietta sull’industria dell’architettura milanese: la Procura ha chiesto il processo per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri coinvolti nel controverso concorso per la Beic. Accuse di turbativa d'asta e false dichiarazioni rischiano di scuotere il settore, mettendo in discussione integrità e trasparenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti sul panorama architettonico italiano.

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Stefano Boeri, Cino Zucchi e altri 4 indagati per la vicenda legata al concorso per la realizzazione della Beic di Milano. Le accuse sono di turbativa d'asta e, per i due architetti, false dichiarazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

