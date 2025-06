Incendio in un deposito a Forino | ferite due persone una è grave

Un incendio scoppiato in un deposito a Forino ha causato ferite gravi e lievi a due persone, tra cui una 232 in condizioni critiche. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Avellino ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza negli spazi industriali. La vicenda rimane sotto stretto controllo delle autorità , mentre si indaga sulle cause dell’incendio e le eventuali responsabilità .

Nel pomeriggio di ieri, Domenica 15 giugno, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in via Flavitola, nel comune di Forino (AV), per un incendio sviluppatosi all'interno di un capannone adibito a deposito.

