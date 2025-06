Incendio in discarica | fiamme nella notte a Monza

L’incendio nella discarica di Monza ha acceso l’allarme e acceso i timori tra i cittadini. Il rogo, scoppiato alle 21:45 di ieri sera, ha prodotto una densa nube di fumo che ha sollevato preoccupazioni per la qualità dell’aria e la sicurezza ambientale. Le autorità stanno intervenendo per domare le fiamme e valutare i danni, mentre i residenti si interrogano sulle cause di questo episodio e sui rischi futuri.

Una nube di fumo ha spaventato Monza nel corso della serata di ieri sera, domenica 15 giugno. Erano le 21:45 quando le fiamme sono divampate all'interno della discarica comunale di viale delle Industrie, coinvolgendo alcuni contenitori contenenti batterie esauste. Subito dopo l'allarme.

