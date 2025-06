Incendio in casa nel Reggiano | due donne intossicate morto il gatto

Un incendio improvviso in una casa di Viano, nel Reggiano, ha sconvolto questa mattina la comunità. Due donne, agendo per salvare i gatti intrappolati tra le fiamme, sono state intossicate, mentre il loro coraggio non è bastato a salvare il felino. Un episodio che evidenzia quanto possa essere difficile affrontare situazioni di emergenza domestica e il prezzo che spesso si paga in nome dell’amore per gli animali.

Viano (Reggo Emilia), 16 giugno 2025 – Due persone intossicate, un gatto è deceduto e danni in una casa. E’ il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina,intorno alle 9, in un’abitazione in via Provinciale a Viano, nel Reggiano. All’interno dell’appartamento sono intervenute due donne, una vicina di casa e un’amica dei proprietari, assenti perché in vacanza. Le due donne hanno inalato del fumo nel tentativo di liberare dei gatti. Un gatto è stato trovato morto, mentre l’altro è probabilmente riuscito a scappare a seguito dell’apertura delle porte e finestre. Le due donne sono state poi soccorse e trasferite in ospedale per le cure e i controlli del caso dei sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in casa nel Reggiano: due donne intossicate, morto il gatto

